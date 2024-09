Hinnatud näitleja Kate Winslet avaldas, kuidas end vananedes endiselt seksikana tunda

«Mõnikord on naistel tõsine libiido langus, sest nende kilpnäärmega toimub midagi. Samuti võib olla asju, mis on seotud teie testosteroonitasemega,» ütles Oscari-võitja.

«Paljud inimesed ei tea seda, aga naiste kehas on testosterooni, kui see otsa saab, siis on seksiisu kadunud,» lisas Winslet. «Ja kui see on kadunud, siis tuleb see asendada ja seda saab teha ja sa tunned end jälle seksikana ... Ma tean.»