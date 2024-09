Armastatud modell avaldas, et põeb vähki: on olnud pisaraid täis nädal

Bianca Baltil on diagnoositud munasarjavähk. Pühapäeval, 15. septembril jagas 40-aastane Sports Illustratedi modell Instagramis terviseuudiseid. «Eelmisel pühapäeval registreerisin end erakorralise meditsiini osakonda, et teada saada, et mu alakõhuvalu on kolmanda staadiumi munasarjavähk,» seisis teadaandes.