Mõjuisiku jahmatav ülestunnistus: jah, ma küsin kohtingul esimese asjana just seda!

Sofia Franklyn avaldas taskuhäälingu «Sofia with a F» hiljutises episoodis vastuolulisi tutvumisnõuandeid. 31-aastane TikToki staar avaldas, et ta küsib potentsiaalsetelt kosilastelt esimesel kohtingul pangakonto seisu, sest ta tahab kohtuda jõuka mehega.

«Mul on töö. Ma olen väga edukas. Nii et ma arvan, et mul on õigus teada, kas me oleme samal tasemel või raiskan ma oma aega?» lisas naine.