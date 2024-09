VIDEO 102. sünnipäeva tähistanud kaksikõed avaldasid pika elu saladuse

Ohiost pärit kaksikud Marilyn Wright ja Madelyn Casper tähistasid oma 102. sünnipäeva 15. septembril peresündmusega, kuhu oli kutsutud ka nende 13 järeltulijat.

«Me tunneme end väga õnnistatuna, et nad mõlemad on endiselt meiega,» ütles Marilyni tütar Julie Fox. «Nad mõlemad on ikka veel üsna hea tervise juures, mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsiliselt.»

Mis puutub nende pika elu saladusse, siis Marilyn lõõpis, et õhtusöögile eelnevad kokteilid on kindlasti oluline komponent, vahendab The People.

1922. aastal sündinud Marilyn ja Madelyn said lapsepõlves hüüdnimeks Johnsoni kaksikud. Nad kasvasid üles Toledos. Õed on endiselt lähedased ja on kõik need aastad omavahel ühenduses olnud – isegi siis, kui nad on teineteisest füüsiliselt kaugel.

«Me mõtleme sarnaselt. Tegime asju koos isegi siis, kui me ei elanud samas linnas,» ütles Marilyn. «Ma helistasin ja ütlesin: «Madelyn, ma just tegin lihapalle. Ma soovin, et sa oleksid praegu siin.» Tema vastab: «Mina tegin ka just lihapalle!».»