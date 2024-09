Murelik naine: ma ei saa oma armukest maha jätta, sest ma kardan, et mu mees...

Tema ja ta abikaasa on olnud koos 12 aastat ning abielus kaheksa. Neil on seitsmeaastane tütar, kellel hiljuti vähk diagnoositi. See tõi kaasa suuri pingeid, mis mõjutasid nende suhet ja rahalist olukorda. Naise sõnul muutus nende elu keeruliseks, sest kulud kasvasid üle pea.

Naine tunnistas, et ta ei osanud algul midagi halba karta, kuid ühel hetkel ülemus ütles, et meest ootab edutamine, kui naine magab temaga korra. Kuigi naine oli alguses vapustatud ja tahtis olukorrast oma abikaasale rääkida, peatas teda hirm pere rahalise olukorra ja tütre ravi pärast. Ta langetas otsuse, mis viis afääri alguseni.

Naine kirjeldas, kuidas ta end esimesel kohtumisel tundis, jagades, et nuttis kogu aja ning tundis end äärmiselt alandatuna. Ülemus kinnitas talle pärast esimest kohtumist, et tema mees on ametikõrgenduse saanud ja lahkus. Naine tunnistas, et ei suutnud end hiljem süütunde tõttu mehele otsagi vaadata ning nende abielu muutus veelgi keerulisemaks.