DRAAMA Lapse nimevalik viis Brasiiliast pärit lapsevanemad kohtusse

See pole esimene kord, kui kohtunik on takistanud vanematel oma lastele teatud nimesid valida. Näiteks andis 2013. aastal Tennessee kohtunik korralduse pärast lapse elukoha muutmist muuta lapse nimi Messiast Martiniks. Juhtumi eest vastutava kohtuametniku sõnul olevat piirkonna religioossed elanikud selle peale solvunud ning lisas, et ametlikult on selle nime tiitli algselt teeninud ainult Jeesus Kristus. Sarnaselt on aset leidnud juhtumid Prantsusmaal, kus kohtud on lükanud tagasi beebinimed, nagu Nutella ja Prints William, kuna see oleks laste mõnitamine.