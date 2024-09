«Olen oma abikaasale 20 aastat valetanud — see ei anna mulle rahu»

Ta tunnistas, et ta püüdis 20 aastat tagasi nende suhte alguses oma uuele partnerile muljet avaldada. Seetõttu ütles ta mehele, et teeb tema jaoks oma vanaema karriretsepti, mida oli põlvest põlve edasi antud.

Naine jagas oma lugu taskuhäälinguga «LuAnna». Tema mees küsis korduvalt, milliseid koostisosi karri sisaldab, kuid naine jätkas oma valet ja ütles, et ei saa saladust reeta. Siis otsustas mees terve oma pere külla kutsuda, et kõik seda fantastilist karrit proovida saaksid, vahendab Daily Star.

«Pidin edasi valetama,» jagas ta. «Tema pereliikmed ütlesid, et see oli parim karri, mida nad kunagi söönud on.»

«See vale on väsitav. Pean reedel, kui mu abikaasa tööl on, teesklema, et veedan tunde saladuslike koostisosade ettevalmistamisega. Ostsin arvukalt maitseaineid, mida ma kunagi ei kasuta ja pean meeles pidama, et viskaks mõned ära, et need näeksid kasutatud välja.»