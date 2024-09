20 protsenti suhetest leiab lõpu just selle seksuaaltervise mure ignoreerimise tõttu

Eroxoni uuringu järgi ütleb üks viiest inimesest, et nende suhe on lõppenud erektsioonihäirete tõttu ja veerand ütleb, et see on põhjus, miks suhe pole kohtingufaasist edasi arenenud. Lisaks tunnistas enam kui kolmandik erektsioonihäiretega meeste partnereid, et nad ei seksi enam ja kahjuks tunneb 14 protsenti neist end rohkem sõprade kui partneritena.