LÄKSID LIIALE? Õed panid isa armukese alastipildid internetti, kuid see maksis neile eriti valusalt kätte

Algne plaan oli postitada alastifotod Gumtree lehele ja reklaamida seksuaalteenuseid natuke rohkem kui viie euro eest, kuid nad otsustasid lõpuks kasutada eskortteenuste veebilehte, lisades boonusena sealseks kontaktiks kõnealuse naise abikaasa telefoninumbri. See tähendas, et tema abikaasa sai mitmeid telefonikõnesid meestelt, kes olid huvitatud eskortteenustest.

Tema õde Sophie lahkus oma töökohalt politseis, kuid sai seoses oma osaga skeemis aprillis eluaegse keelu politseis töötada. Nimelt avastati juurdluse käigus, et just Sophie oli see, kes oma kaksikõde tegutsema õhutas.

Naine rääkis kohtus, et ta tundis vastikust ja täielikku paanikat, kui avastas, et tema seksuaalseid pilte on internetis jagatud, vahendab The Sun.