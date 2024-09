«Lõpuks olen nähtud ja kuuldud!» Hugh Hefneri lesk naudib elu uue kallimaga

«Jamesi kõrval on mu tunded hinnatud ja kinnitatud,» ütles Crystal People'ile antud intervjuus, mis avaldati kolmapäeval. «Ma olen nähtud ja kuuldud.»

Naine avaldas, et tema nägemus suhetest on uue kallima tõttu nüüdseks muutunud. «Ma hoolitsen tõelise mina, oma seiklushimu ja sisemise lapse eest,» selgitas ta. «Tunnen, et olen saanud inimeseks, keda ma alati noorena vajasin. Tunnen end aktsepteerituna ja rohkem iseendana kui kunagi varem.»