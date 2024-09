PILT Vaata, kui suureks on sirgunud Alla Pugatšova lapsed

Lisaks pereelule on Galkin viimasel ajal paistnud silma ka oma poliitiliste seisukohtadega. Ta on üks vähestest vene artistidest, kes on avalikult kritiseerinud sõda Ukrainas. Selle tulemusena kuulutas Venemaa ta kaks aastat tagasi välisagendiks. Samal põhjusel ähvardab ka Pugatšovat välisagendi staatus.

Diiva vastas kritiseerijatele: «Milline õnn, et need inimesed, keda ma kunagi talunud pole, mind vihkavad. Kui ma neile meeldiksin, siis see tähendaks, et olen laulnud ja elanud asjata,» kirjutas ta. «Las nad kiristavad hambaid. Nad olid pärisorjad, kes said orjadeks,» tõdes ta.