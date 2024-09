KAAMERA TAGA David Beckham avaldab, miks ta ei nautinud Netflixi dokumentaalsarja filmimist

Kuigi David tundis, et nüüd on õige aeg oma lugu rääkida, võttis tal aastaid, et sellega leppida. «Olin närvis ja Victoria samuti,» rääkis endine jalgpallitäht Royal Television Society üritusel. Dokumentaali tegemine osutus keeruliseks kogemuseks, kuid aja jooksul muutus David avatumaks oma elu ja karjääri jagamises. Ta märkis, et koroonapandeemia ajal hakkasid dokumentaalfilmid populaarsust koguma ning tema pensionile jäämise kümnenda aastapäeva lähenedes otsustasid nad Victoriga lubada kaamerad oma ellu.

David kiidab režissööri Fisher Stevensit, kes aitas tal ebamugavustundega toime tulla. «Ma teadsin, et Fisher on õige inimene, kes teeb olemise veel ebamugavamaks, ja see oli vajalik, et luua aus dokumentaal,» lisab ta.

«Beckham», mis esilinastus Netflixis oktoobris 2023, jutustab Davidi teekonnast üheks maailma tuntumaks jalgpalluriks ning sukeldub ka tema suhtesse Victoriaga ja nende pereellu. Paar on abielus alates 1999. aastast ning neil on neli last: Brooklyn, Romeo, Cruz ja Harper.

Dokumentaal pälvis 2024. aastal Creative Arts Emmy auhinnagalal parima dokumentaali tiitli.

Dokumentaali üks meeldejäävamaid hetki oli stseen, kus David naljatleb Victoria väite üle, et ta kasvas üles tööklassi peres, tuletades talle meelde, et isa sõidutas teda kooli Rolls-Royce’iga.

David ja Victoria on jätkanud oma koostööd Netflixiga, töötades järgmise projekti kallal, mis keskendub Victoria teekonnale moedisaineri ja lauljana. David on elevil, et maailm näeb tema naise pühendumust ja edu, mille nimel ta on aastate jooksul töötanud.