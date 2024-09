Jahimees avastas kadunud kolmeaastase lapse maised jäänused

Elijah Vued nähti viimati oma ema peigmehe kodus Two Riversi linnas, kus elab 11 270 inimest ja mis asub umbes 48 kilomeetrit Green Bayst kagus, teatas politsei pressikonverentsil.

Jahimees, kes valmistas oma valdusi Two Riversi linnas hirvehooajaks ette, avastas skeletijäänused 7. septembril, ütles Two Riversi politseijuht Benjamin Meinnert. Osariigi krimilabori kohtuantropoloog tuvastas, et jäänused kuulusid Elijah Vuele.

«See ei ole tulemus, mida me lootsime,» ütles Meinnert. «Pere on murtud. Me oleme murtud. Kogukond on murtud.»

Elijah'i ema, 31-aastast Katrina Bauri, süüdistati veebruaris ühes kriminaalsüüdistuses, kuna ta oli seotud lapse hooletusse jätmisega, ja kahes väärteos ametniku takistamise või vastuseisu osutamise eest. Ta on end süüdi tunnistanud. Tema poiss-sõpra, 39-aastast Jesse Vangi, süüdistati samal päeval lapse hooletusse jätmisega seotud kriminaalsüüdistuses. Ka tema on end süüdi tunnistanud.

Kriminaalkaebuse kohaselt jättis Baur 12. veebruaril oma poja Vangi hoolde, kuna ta soovis, et Vang õpetaks poisile, kuidas olla «mees». Vang helistas politseisse 20. veebruaril ja teatas, et poiss on kadunud, väites, et ta oli uinunud ja võtnud poisi endaga magamistuppa. Kui ta kolm tundi hiljem ärkas, oli poiss haihtunud, kirjutab Independent.

Poisi jäänused leiti umbes 4,8 kilomeetri kaugusel kohast, kus teda viimati nähti, ütles Meinnert. Ta lisas, et uurimine selle kohta jätkub, mis Elijah'iga tegelikult juhtus.