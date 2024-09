Vanemate nutiseadmetes veedetud aeg mõjutab nende lapsi üllatavalt

Uurimusest selgus, et väikelapsed kipuvad matkima oma vanemate ekraanisõltuvust – mida rohkem ema ja isa ekraaniaega endale annavad, seda rohkem satuvad lapsed ise ekraanide ette. Paraku pärsib see laste sõnavara.

Sarnaseid tulemusi on leidnud ka Drexeli ülikooli teadlased, kes avastasid, et rohke ekraaniaja tõttu ilmutavad imikud ja väikelapsed tõenäolisemalt ebatüüpilist sensoorset käitumist, mis on seotud neuroarenguliste häiretega.

Septembri alguses tegi Rootsi rahvatervise agentuur ettepaneku keelata alla kaheaastastel lastel elektroonikaseadmete kasutamine, viidates sellele, et liigsel ekraaniajal on negatiivne mõju laste unele ja vaimsele tervisele.

Analüüs näitas, et lastel, kes veetsid vähem aega ekraanide ees, olid paremad tulemused nii sõnavaras kui ka grammatikas. Oluline aga on, et mitte ükski ekraanikasutusvorm – isegi mitte perekondlik filmivaatamine – ei avaldanud positiivset mõju laste keeleoskusele, vahendab New York Post.