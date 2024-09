Tunned, et kallimast on saanud lihtsalt korterinaaber? Nii saate särtsu suhtesse tagasi tuua

Mis on toakaaslase faas? Nagu psühholoog ja suhteekspert Ieva Kubiliute selgitab, viitab see olukorrale, kus partnerid käituvad rohkem toanaabrite kui romantiliste kaaslastena. «Suhte algne kirg väheneb ja suhtlus muutub praktilisemaks, vähem südamlikuks,» selgitab Kubiliute. «Kallimad jagavad vastutust ja eluruume, tundes samas emotsionaalset kaugust, justkui oleks romantiline side asendunud pragmaatilise partnerlusega.»

Miks see faas tekib? Ieva sõnul on see sageli tingitud igapäevastest pingetest ja rutiinidest, mis varjutavad suhte algse põnevuse. Töö, rahaprobleemid ja lapsevanemlus lükkavad emotsionaalse ja füüsilise läheduse tagaplaanile.