STAARIST VEND Harry Stylesi õde paljastab laulja tundlikuma poole

Vaatamata Harry kuulsusele rõhutab Gemma, et Harry on üks kõige kahe jalaga maal seisvam inimene, kelle poole saab oma murega igal ajal pöörduda, eriti, kui teemadeks on vaimse tervise probleemid. Näiteks on Gemma paistnud silma lisaks sotsiaalmeedia toimetustele ka oma raamatuga «Why Am I Like This?: My Brain Isn't Broken (and Neither Is Yours)», mis kirjeldab üksikasjalikult kogemusi tema vaimse tervise probleemidega ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi saamisega.