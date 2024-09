Prints George seisab vähem kui aasta pärast silmitsi range kuningliku reegliga, mis eraldab ta oma õest ja isast

See ebatavaline, kuid üpriski loogiline reegel, mille järgi ei saa prints George pärast 12. sünnipäeva enam koos oma isa ja õega reisida, on tuttav ka prints Williamile. William pidi samuti selle reegli tõttu pärast oma 12. sünnipäeva hakkama eraldi reisima. Reegli peamine eesmärk on vältida kriitilisi olukordi, mis võiksid ohustada troonipärimist. Näiteks, kui kõik reisiksid koos ja selle reisi ajal juhtuks midagi, siis see ohustaks otsest troonipärimist.