KUIDAS EDASI? «Olen rase, kuid avastasin mehe kohutava saladuse...»

Kuid nüüd, kui naine ootab last, avastas ta mehe pidevad soojad vestlused endise armastatuga, kus mees tollele naisele tunnistab, et mõtleb ikka veel temale. Mees pole teda küll uuesti füüsiliselt petnud, kuid ka emotsionaalne petmine on lapseootel naise sõnul siiski petmine.