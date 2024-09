Vähesed asjad on ebameeldivamad kui ärgata keset ööd läbimärjana, üks jalg teki alt väljas, üleni higine nagu pärast maratonijooksu. Kuigi öine higistamine on levinud, ei tähenda see, et seda oleks lihtne taluda – ning sellel võib olla mitmeid põhjuseid.