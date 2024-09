Kuni inimesed teevad seda levinud viga, on kõrvaarstidel leib laual

«Kõrvad on isepuhastuvad,» ütles kõrvaarst Bradley B. Block väljaandele Huffington Post. «Kehal on loomulik mehhanism, mis toodab ja väljutab kõrvavaiku. Vaik ei kogune enamasti kuhugi, kui see rahule jätta. See aitab kaitsta kõrvu vee eest, nii et selle eemaldamine muudab kõrvad haavatavaks.»

Lisaks muudab vaigu eemaldamine kõrvad ka kuivaks, ketendavaks ja sügelevaks. Ühtlasi võib inimene kõrvu puhastades vaiku hoopis sügavamale lükata, kriimustada kuulmekanalit või kahjustada kuulmekilet.

Kui tunned muret liigse vaigu või ootamatu kuulmislanguse pärast, pöördu kindlasti arsti poole, kes kontrollib kõrvu ja vajadusel eemaldab vaigu. Ja meelespea: ära kunagi pista vatitikke kõrvadesse.

Paljud inimesed arvavad, et vatitikke kasutataksegi kõrvade puhastamiseks, kuid see on levinud eksiarvamus.

«Mõtle kõrvakanali ja vatitiku läbimõõtudele,» selgitas kõrvaarst Lawrence R. Lustig Huffington Postile. «Kui sa ei näe, mida teed, võid vaigu lihtsalt sügavamale lükata. Paljud patsiendid tulevad meie juurde just vatitikkudest põhjustatud vaigukogunemise tõttu.»

Kui tunned siiski vajadust kõrvu puhastada, keskendu ainult välisele pinnale ja juba välja tulnud vaigule.

«Minu peamine soovitus on lasta kehal ise oma töö ära teha,» ütles Lustig. «Kasuta niisket lappi ja pühi ainult kõrvaaugu juurest. Kuulmekanal on väga tundlik, seal on palju närvilõpmeid. Mis mujal võib tunduda kerge kõdina, võib kõrvas olla väga valus. Seega, tungivalt soovitan mitte panna kõrva asju.»