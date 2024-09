Nartsissisti pihtimus: neid fraase kasutame teiste manipuleerimiseks kõige agaramalt

Nartsissistidel on terve arsenal mürgiseid väljendeid, mida nad kasutavad, et veenda oma partnerit, et viimane on probleemiks. Nüüd on üks mees, kellel on diagnoositud isiksusehäire, mis hõlmab liigset keskendumist iseendale ja oma vajadustele, jaganud fraase, mida ta on minevikus teiste manipuleerimiseks tihti kasutanud.