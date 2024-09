GALERII Tanel Veenre avas näituse, kus sai näha metsikuid kostüüme

Spetsiaalselt näituse jaoks tehti pildiseeria. «Käisime lastega Lahemaal seenel ja me sattusime Hara oja juurde. Kahelt poolt oja tõuseb sammaldunud sõnajalgadega maastik, oja on tohutult lai ning sealt kasvavad kohati puud välja. Meile avanes täielik muinasjutumaailm,» rääkis ta. «Nii et seenel tasub käia – eks see on üks eestlaste maagia.»