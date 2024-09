EKSPERDID HOIATAVAD Viraalne juuksehooldusnipp võib soovitud tulemuse asemel kiilanema panna

Juuste «treenimine» on trikk, mis on TikTokis populaarsust kogunud ja lubab juukseid pikema perioodi vältel puhtana hoida. Tehnika pooldajad väidavad, et nad võivad nädalaid või isegi kuid šampoonita hakkama saada – see on eriti ahvatlev neile, kellel on rasused juuksed. Kuid kas see tõesti töötab või teeb see trend rohkem kahju kui kasu?