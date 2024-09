POLEKS ARVANUD Angelina Jolie paljastas, miks teda sõjafilmide poole tõmbab

49-aastase näitleja kõige uuem lavastatud film, «Without Blood», toimub määratlemata sõja ajal. Angelina selgitas, et tema humanitaartöö on näidanud, kuidas sõda paljastab inimolemuse äärmused.

«Kunstnikena tegeleme sageli inimliku olemuse uurimisega. Need äärmused inimlikus käitumises on see, mida me tihti püüame mõista ja mis meid ka ligi tõmbavad.»