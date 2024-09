Putin ärgitab venelasi tööl seksima: see on rahvusliku tähtsusega küsimus

Rohkem kui miljon peamiselt noort venelast on emigreerunud riigist Putini jätkuva sõja tõttu Ukraina vastu. «Venelaste säilitamine on meie kõrgeim rahvuslik prioriteet. Venemaa saatus sõltub sellest, kui palju meid on. See on rahvusliku tähtsusega küsimus,» ütles Putin.

«Tööalane kiire elu ei ole põhjus, vaid haledalt halb vabandus. Paljunemisega saab tegeleda ka pauside ajal — elu möödub liiga kiiresti,» kommenteeris tervishoiuminister dr Yevgeny Shestopalov.

Ajakirjanik küsis temalt, kuidas saaksid inimesed, kes töötavad kuni 14 tundi päevas, veel lapsi ka teha. Tervishoiuministri sõnul tuleks sellega tegeleda tööpauside ajal.

See on vaid üks paljudest Kremlist tulnud nõudmistest, et julgustada inimesi rohkem lapsi saama.

Näiteks kihutatakse Moskvas elavaid 18–40-aastaseid naisi tasuta viljakuse kontrollidesse, et nende emaks saamise potentsiaali hinnata.

Venemaa Tšeljabinski piirkonnas makstakse alla 24-aastastele naistele esimese lapse sünni puhul 10 000 eurot, vahendab Metro.

Ligipääsu abordile on riigis samuti piiratud, kuna avalikud tegelased ja kirikuisad väidavad, et naiste kohus on sünnitada ja lapsi kasvatada. Lisaks on tõusnud ka lahutusega kaasnevad riiklikud maksud.