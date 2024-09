«Nad ei märganud sümptomeid!» 3-aastane tüdruk suri kõigest mõni tund pärast haiglasse saabumist

Leinav perekond väidab nüüd, et arstid ei märganud, et tal oli sepsis. Vanemad Theo ja Rhiannon ütlevad, et said kaks kuud hiljem lahangu tulemused teada. Samuti väidavad nad, et nende tütre surma oleks saanud vältida, kui Zadie oleks saanud erakorralise meditsiini osakonnas õige ravi, vahendab The Sun.