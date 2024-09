Dietoloog avaldab, mis on kaalulangetuses edu võti

«Kuigi kalorite tarbimine mõjutab kaalulangust, on edu võti liigse näljatunde vältimine,» kirjutas Natalie Rizzo hiljuti ajakirjas EatingWell. «Tegelikult on kaalulangetamise puhul kõige olulisem süüa enne, kui tunned end ülearu näljasena.»