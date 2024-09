Internetti naerutab video pruudikimbu pärast kaklevatest naistest: olümpial võidaksid nad medaleid

Traditsiooniline uskumus, et pruudikimbu püüdnud vallaline naiskülaline abiellub järgmisena, on teada ja tuntud paljudes riikides üle maailma. Internetis levib uskumatu video pruudikimbu pärast kaklevatest külalistest, kes jätavad selge märgi, et nad pole valmis abiellumiseks, vaid lahinguks.