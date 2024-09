6 LAUSET Kuidas saada aru, et käitud teistega üleolevalt

Kalduvus teisi üleolevalt kohelda võib olla seotud sooviga tõsta oma sotsiaalset staatust. Meie ellujäämine on alati sõltunud meie positsioonist ja staatusest kogukonnas. Meil on vaja olla turvalises kohas, sest kuulumise kaudu – just kogukonna kaudu – jäävad inimesed ellu. Iga vestlus, mida me peame, hõlmab teatud määral mõjutusstrateegiat, kus me püüame hallata muljet, mida me teistele jätame.