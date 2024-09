FOTOD Elizabeth II mälestuseks loodud skulptuur ärritab vaatajaid: rohkem nagu proua Doubtfire, mitte kuninganna

Põhja-Iirimaal Antrimi lossiaeda paigaldati mälestuskuju meie seast lahkunud kuninganna Elizabeth II-st, prints Philipist ja nende kahest corgi tõugu koerast. Kuju autor on Põhja-Iirimaa kunstnik Anto Brennan.

Kohalikud elanikud ja sotsiaalmeedia kasutajad, kes värskelt valminud skupltuuri näinud on, on segaduses ja peavad seda ebaõnnestunud taieseks. Kuninganna asemel meenutab skulptuur pigem populaarset Robin Williami tegelaskuju. Armastatud monarhi fännid on solvunud ja soovitavad erinevates kommentaariumites skulptoril oma silmanägemist kontrollida.