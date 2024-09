Prints William avalikustas Catherine'i vähiravi lõppedes oma üllatavad tulevikuplaanid

Prints William avalikustas ootamatu uudise, et unistab lendamise juurde tagasi pöördumisest. Kõik viitab sellele, et William kaalub tõsiselt päästepiloodina tööle naasmist, vähemalt lühiajaliselt. Tema kogemust hinnati selles ametis alati kõrgelt ning prints ise rõhutas korduvalt, kui oluline see töö talle oli.

Prints William on kogenud piloot. Ta teenis aastatel 2015–2017 East Anglian Air Ambulance'is ning RAF-i otsingu- ja päästeteenistuses. Hiljem lõpetas ta oma teenistuse, kuid teisipäevasel visiidil Wales Air Ambulance'i peakorterisse Llanellis paljastas prints, et igatseb lendamist ja tahaks selle juurde tagasi naasta. «Ma ei suuda lõpetada rääkimist helikopteritest, meditsiinikomplektidest ja muust sellisest,» tunnistas tulevane kuningas naeratades. «Ma igatsen seda kõike. Võib-olla saan nädalavahetuseks tagasi tulla ja meeskonnaga liituda,» lisas ta.

William üllatas publikut oma ülestunnistusega vaid päev pärast seda, kui kuningliku perekonna sotsiaalmeedias avaldati liigutav video, mis teatas, et hertsoginna Kate on keemiaravi lõpetanud. Samas rõhutas, et ravi lõppemine on hea uudis, kuid lõpliku tervenemiseni on ees veel pikk teekond.