ULMELISED SUMMAD Britney Spears jätkab täisealisele pojale elatisraha maksmist

Allikad rääkisid TMZ-le, et lauljatar ja tema eksmees Kevin Federline leppisid oma lahutuslepingus kokku, et Britney lõpetab Jaydeni eest elatisraha maksmise, kui Jayden saab 18 või lõpetab keskkooli. Jayden sai neljapäeval 18-aastaseks, kuid on endiselt keskkoolis.

Spearsil on aastate jooksul olnud oma poegadega keerulised suhted. 2022. aastal kritiseeris Jayden avalikult oma ema kasvatamisoskusi. «Ma arvan, et emal on olnud raskusi meile mõlemale tähelepanu pööramise ja võrdse armastuse näitamisega; ma ei usu, et ta näitas Prestonile piisavalt armastust ja mul on selle pärast tõeliselt kahju,» ütles ta tollal Daily Mailile.