Neli peamist põhjust, mis halba kehalõhna tekitavad

Et välja selgitada, mis võib tugevat kehalõhna põhjustada, on oluline mõista, kuidas see üldse tekib. New Yorgi dermatoloogi dr Joshua Zeichneri sõnul on kehalõhn põhjustatud naha bakteritest, mis lagundavad higi ja tekitavad ebameeldivat lõhna. "Need bakterid elavad kõigi peal ja neid peetakse meie naha loomuliku mikrobioomi osaks," märgib ta. Kuid mitte kõik higi ei sisalda halba lõhna tekitavaid baktereid, selgitab Yahoo Lifestyle.