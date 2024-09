TERAPEUT PALJASTAB Z-generatsiooni kõige levinumad kaebused nende seksuaalelu kohta

Hiljutised andmed viitavad sellele, et Z-generatsioon, sündinud aastatel 1997–2012, on seksuaalselt vähem aktiivne kui varasemad põlvkonnad. Miks? Võimalikud põhjused hõlmavad suurenenud nutitelefoni ja sotsiaalmeedia kasutust, kõrget stressitaset, vaimse tervise probleeme, Covidi sulgemiste ja abordiõiguste seaduslike piirangute mõju – need on vaid mõned neist. Vaimse tervise asjatundjad jagasid nende põhilisi muresid, mida nad sageli kuulevad.