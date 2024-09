Kui oled 50-aastane naine, ei tähenda see sugugi, et on aeg juuksed lühikeseks lõigata või krunni keerata ja tagasihoidlikult riietuma hakata. Vastupidi, see on suurepärane vanus, et rõhutada oma isikupära ja kogemusi. Stiili puhul on kõige olulisem sobivus ja kvaliteet – need võivad teha imesid! Allpool on kirjas nõksud, kuidas tuua esile oma parimad küljed ja tunda end enesekindlalt.