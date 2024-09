Särav Margot Robbie näitas punasel vaibal oma beebikõhtu

Ta naeris, lisades: «Produtseerimine on 24/7 töö, aga näitlemise poole pealt on see kõige pikem aeg, mil ma pole võtteplatsil olnud, sest me lõpetasime «Barbie» filmimise oktoobris 2022. Nii et ma pole juba rohkem kui aasta näitlejana platsil olnud.»

«Ma arvan ka, et kõik on minust praeguseks juba tüdinenud. Ma peaksin ilmselt mõneks ajaks ekraanidelt kaduma. Ausalt öeldes, kui ma teeksin liiga kiiresti veel ühe filmi, ütleksid inimesed: «Tema jälle? Me just veetsime terve suve temaga. Oleme sellest üle.» Ma ei tea, mida ma järgmisena teen, aga loodan, et see juhtub alles mõne aja pärast.»