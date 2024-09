VIDEO Hiiglasliku pepuga naine maadleb spekulatsioonide ja kriitikaga

Modell ja mõjuisik Gracie Bon elab Panamas täiesti pöörast elu. Seda suuresti tänu oma 140 sentimeetrise ümbermõõduga tagumikule, mis on naisele kõvasti kuulsust toonud. Näiteks algatas ta petitsiooni, et lennukite istmed oleksid suuremad ja seetõttu pole talle ka interneti pahalased kuidagi võõrad. Hiljuti kaotas modell pisut kaalu ja see tõi kaasa ootamatu solvangute laviini.

Naine jagas Instagramis videot, kus ratsutab hobusel liivasel rannal ja demonstreerib samal ajal oma lopsakat tagumikku. «Valmis seiklusteks,» naljatas ta postituse pealkirjas, vihjates, et plaanib veel uusi kõrgusi vallutada.

Fännid on uurinud, mida glamuurne modell järgmiseks plaanib, sest tundub, et 27-aastane naine murrab läbi kõikidest takistustest, mis teda modellinduse maailmas tabada võivad, kirjutab Daily Star.

Gracie on alati olnud pluss-suuruses modellide toetaja, kuid ta ise sattus oma kehakuju tõttu kriitika alla. Nimelt spekuleeritakse, et see on saavutatud operatsioonide abil. Ta eitas seda, kuid oli samas märgatavalt kaalust alla võtnud. Augustis sai ta 200 000 uut jälgijat.

Ta väitis, et tema keha on operatsioonidest puutumata, kuid lisas, et tal on sobivate riiete leidmisega tõsine mure. «Suuremate tüdrukute probleem,» kirjutas ta ühe oma postituse pealkirjas.

Hiljuti ütlesid tema jälgijad, et ta peaks lõpetama rasvunud keha romantiseerimise. Ta vastas sellele, jagades videot, kus ta on riietatud vaid roosadesse bikiinidesse. Naine ütles otse kaamerasse: «Ma ei ole ainus, kes ütleb, et armastab end paksuna. Tunnen end väga mugavalt.»