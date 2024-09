Nartsissistist sotsiopaat annab nõu: just nii kaitsed end minusuguste inimeste eest kõige paremini

Delta selgitas, et kui soovid vältida nartsissisti poolt alandamist ja väärkohtlemist, peaksid võimalusel vältima kontakti või astuma samme, et elimineerida nende mõju oma emotsioonide üle.

Delta ütles oma vaatajatele TikTokis, et raskekujuline nartsissist on tegelikult palju ohtlikum kui tavaline nartsissist. See on tingitud sellest, et neil on kombineeritud nartsissistlik isiksusehäire, antisotsiaalne isiksusehäire, paranoia ja sadism – nad tunnevad teistele valu tekitamisest rõõmu.