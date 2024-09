«Mängite tulega!» Populaarne dieet võib viia tõsiste tervisekahjustusteni

Liha- ja loomsete toodete dieet, mis hõlmab ainult loomsete saaduste, nagu liha, munad ja piimatooted tarbimist, on vallutanud interneti. Kuigi mõned inimesed väidavad, et see on aidanud neil kaalu langetada ja teinud nad tervemaks kui kunagi varem, on eksperdid toitumise tõeliste eeliste suhtes skeptilised.