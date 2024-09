Kriisikommunikatsiooni ekspert paljastab: Kate Middletoni video oli vastulöök prints Harryle

Walesi printsess Catherine avaldas esmaspäeval ühismeedias emotsionaalse videopostituse, milles avaldas, et üheksa kuud kestnud keemiaravi on lõppenud. Kõnealuse video detailid võttis oma TikToki kontol teemaks kriisikommunikatsiooni ekspert Molly McPhereson, kes on juba tükk aega Briti kuningakoja sõnumeid lahanud.

Naisele meenusid videot vaadates prints Harry sõnad ajast, kui viimane USAsse kolimist põhjendas. Nimelt oli prints väitnud, et kuningapere liikmed ei saa oma lastega päris nii vabalt suhelda kui on tavapärane. Esmaspäeval Kate Middletoni kontole ilmunud videos on aga kõik justkui tõestus sellest, et kuningapere on nagu iga teinegi perekond ja nende suhted on täpselt samasugused.