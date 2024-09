TÕELINE SEGADUS Peenisest ilma jäänud meest pommitatakse pidevalt ühe ja sama küsimusega

Selgitades, et õnnetus juhtus neli aastat tagasi, kirjutas ta: «Vaimselt oli esimene aasta kohutav ja ma veetsin palju aega oma terapeudiga. Tundsin, et ma ei ole enam mees, ei tahtnud enam abielus olla ja kartsin, et ei suuda kunagi oma naist enam isegi vaadata.»

Paljud inimesed küsisid mehelt, kas ta suudab pärast peenise kaotamist endiselt seksuaalselt erutuda ja ejakuleerida. Selgus, et just see huvitabki inimesi enim. Detailidesse minnes selgitas mees, et kuigi kõik selles osas töötab endiselt samamoodi ja ta toodab ikka spermat, kuid kui ta orgasmini jõuab, ei pritsi spermat enam samamoodi. Ta kirjutas: «... see lihtsalt voolab minust välja. Naisele pakub see nalja, aga minu jaoks on see väga kummaline.»