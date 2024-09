PIHTIMUS Mees on veendunud: naine petab mind mu parima sõbraga

Mees usub, et on paljastanud oma naise truudusetuse, sest naine sai uue tätoveeringu.

On lugematuid viise, kuidas avastada, et sinu teine pool on petnud. Võib-olla tunnistab ta ise oma truudusetuse üles või satud tõe jälile, nähes kahtlast sõnumit kaaslase telefonis, leides kappi peidetud kingituse, mis pole sulle mõeldud, või tabad ta isegi otse teolt.

Siiski väidab üks mees, et avastas oma naise saladuse hetkel, kui naine naasis lõunasöögikohtumiselt sõbraga ja tal oli värsket tätoveering.

Redditi postituses paljastas mees, et ta ei ole tätoveeringute vastu, kuna tal endalgi on mitu tätoveeringut, kuid tema naine polnud kunagi neist huvitatud ja tal polnud seni ühtegi. Nende suhte alguses vaidlesid nad selle teema üle ja jõudsid kokkuleppele, et kumbki ei hakka teisele ette kirjutama, mida nad oma kehaga teha võivad.

Pärast lõunasööki mehe parima sõbraga, kellega naine pärast suhte algust lähedaseks oli saanud, tuli ta tagasi, esitledes oma päris esimest tätoveeringut. Veelgi hullem oli see, et uue tätoveeringu tegi paralleelselt ka mehe sõber.

«Ta oli teinud samasuguse Pokémoni tätoveeringu nagu minu sõbergi. Tegemist oli Team Rocketi Jessie ja Jamesiga. Kumbki neist ei ole anime ega videomängude fänn, aga väidetavalt meenutasid nad mõlemad sel lõunasöögil, kuidas nad laupäeviti kell kuus varahommikuseid multikaid vaatasid ja otsustasid teha nostalgiatätoveeringu,» torises mees netifoorumis.

Ta jagas, et oli pahane, kuna partner ei andnud talle tätoveeringust enne teada hoolimata nende varem kokku lepitud reeglist. Nagu sellest veel vähe oleks, et suutnud ta vabaneda tundest, et sobivad tätoveeringud võivad viidata millelegi kahtlasele nende kahe vahel.

Kommentaatorid postituse all olid mehe poolel, öeldes, et on kummaline, et naine sai tätoveeringu koos kellegi teisega, eriti arvestades, et tal pole oma abikaasaga samasugust tätoveeringut.