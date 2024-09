GALERII Vaata, milline näeb välja Iris Janvieri moemaja värske sügistalvine kollektsioon

Kollektsioon on nii funktsionaalne kui loominguline, pakkudes viimistletud käsitlust igapäevasest luksusest, kus kunst kohtub moega. Terav, jõuline ja vaevatult šikk – see kehastab naiselikkust, intelligentsi tugevust.

Iris Janvieri sügiskollektsiooni muusa on näitleja Mari Abel, kelle karismaatilisus ja julgus sobib nagu valatult kirjeldamaks sügistalvist kollektsiooni.

Iris Janvier 2024/25 kollektsioonil on rõhk väljendusrikastel ülerõivastel, mis peegeldavad modernistliku skulptuuri julgeid ja abstraktseid vorme. Neid täiendavad ajatute rätseplõigete põhjal loodud kostüümid ning elegantsed õhtu- ja kokteilikleidid.

Moemaja on pühendunud oma keskkonnamõju vähendamisele. Lähenemine on luua hoolikalt kureeritud, hooajatuid kollektsioone, kasutades ainult kvaliteetseid materjale ja meisterlikkust, mis peavad ajale vastu.

Just pühendumus, käekiri ja eesmärk on viinud Iris Janvieri moemaja kõrgele ja tänavu on Iris Janvier üks Kuldnõela nominentidest.