GALERII Eesti bränd Nora Isle astub täna New Yorgi moenädalal üles

Moemaailm on karm ja selles metsikus tempos ja konkurentsis jäävad püsti vaid tugevad. Seda enam on põhjust kaasa elada Eesti moemärgile Nora Isle, mis toob täna New Yorgi moenädalal lavale oma etenduse. Moeetenduse otseülekannet saab vaadata Eesti aja järgi kell 22 Nora Isle’i Instagramis.