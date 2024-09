PÜHA PÜSS Jennifer Lopezi kättemaksukleit ei jäta kedagi külmaks

Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil toimus filmi «Untamed» esilinastus, mille produtsendiks on 52-aastane Ben Affleck. Kuigi näitleja ise üritusel ei osalenud, tegi seal punasel vaibal meeldejääva etteaste tema endine naine Jennifer Lopez. Paljud usuvad, et see vaatepilt jääb avalikkusele kauaks meelde.