GALERII Eesti personaaltreener: meie enda keharaskus on piisav, et end liigutada

Janika rõhutas saates «Telehommik», et sageli peavad inimesed hommikuvõimlemist keerukaks, sest neil pole spetsiaalseid treeningvahendeid või matte. Tegelikult on Janika sõnul kõige olulisemaks tööriistaks hoopis meie enda keha: «Trenni saab teha igal pool – õues, metsas, kodus – ja meie enda keharaskus on piisav, et end liigutada,» selgitas ta. See hoiak on osa tema filosoofiast, mille järgi on liikumine loomulik ja kõigile kättesaadav, olenemata sellest, kas meil on võimalus kasutada moodsaid treeningvahendeid või mitte.

Kliendid hindavad juhendamist

Janika sõnul vajavad paljud inimesed treenerit mitte selleks, et õppida uusi harjutusi, vaid et saada vajalikku motivatsiooni. «Inimesed võtavad endale treeneri, sest nad on ise natuke laisad ja vajavad, et keegi neid liigutama paneks,» jagas ta oma kogemust. See peegeldab paljude treenerite rolli tänases ühiskonnas – nad ei ole ainult tehnika juhendajad, vaid ka olulised toetajad ja motiveerijad.

«Telehommikus» jagas Janika lihtsaid harjutusi, mida igaüks saab kodus teha. Ta alustas hingamisharjutustega ja lihtsate venitusliigutustega, mis aitavad lülisambale ja lihastele hommikul vajalikku ruumi ja paindlikkust anda. Järgnevad tasakaaluharjutused ja reielihaste töö kaasamine muudavad harjutused terviklikuks, kuid Janika sõnul ei ole hommikul kohe vaja intensiivset treeningut teha: «Hommikusse sobivad kõigepealt pehmed ja sirutavad harjutused. Pulsitõus tuleb hiljem, kui keha on valmis.»

Kuidas hommikuvõimlemine oma rutiini lisada?

Hommikuvõimlemist soovitab Janika teha umbes pool tundi pärast ärkamist. «On oluline, et lülisammas ja keha oleksid valmis liikuma. Enne trenni on hea juua klaasitäis leiget vett sidruniga, et organism käivitada,» selgitas treener. Oluline on leida aega endale ja mõista, et isegi väikestest liigutustest võib olla suur kasu.

Janika töötab oma klientidega selle nimel, et nad mõistaksid, kui oluline on igapäevane liikumine. Ta on kindel, et igaüks, kes võtab endale eesmärgiks liikumist oma päevakavasse lisada, tunneb end energilisema ja tervemana. Janika sõnum on lihtne: liikumine ei pea olema keeruline, kui leiad enda jaoks õige lähenemise.

