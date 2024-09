30 aastat kestnud abielu lahutanud Jane: alustasin täiesti nullist, kuid...

Jane tõdeb, et nooremana polnud tal erilist rahatarkust ega teadlikkust, kuidas rahaga tõhusalt ümber käia. «Olin nagu paljud teisedki. Elasin palgapäevast palgapäevani, selge plaanita, kuidas raha investeerida või säästa. Kogu mu palk kulus igapäevastele kulutustele ning ma ei mõistnud, kui oluline on rahaga strateegiliselt ümber käia. Ainus, mida ma teadlikult tegin, oli kogumine reisimiseks, sest see on mu suurim kirg tänaseni,» nendib ta.