PEIDETUD SALADUS Kuidas tunda ära naispsühhopaat?

Uuringu käigus küsiti naistelt nende kosmeetika kasutuse kohta erinevates sotsiaalsetes olukordades, sealhulgas kodus, esimesel kohtingul, ärikohtumisel, jõusaalis jne. Seejärel paluti vabatahtlikel täita küsitlus, et mõõta nende käitumise tunnuseid ja seda, kas meigi kasutamisel ja isiksushäiretel on olemas omavaheline seos.

Uurijad leidsid, et naistel, kellel on harjumus kanda palju meiki, on ka suurem kalduvus nartsissismile. Vastupidiselt aga need, kes kannavad vähem meiki, on suurem tõenäosus olla psühhopaat.

Kuigi leiud võivad alguses tunduda ootamatud, pole need ehk nii üllatavad, arvestades, et psühhopaate üldiselt ei häiri see, kuidas teised neid tajuvad.

«Need leiud rõhutavad nüansirikast seost meigi kasutamise ja isiksushäirete vahel,» märgivad uuringu autorid.

Samuti on teadlased leidnud, et naispsühhopaadid liigutavad rääkides suurema tõenäosusega pead. «Mitteverbaalne käitumine on oluline, kuid vähe uuritud suhtlusvorm, mis võib aidata psühhopatoloogiate tuvastamisel,» kommenteerivad nad.

Üllataval kombel on naispsühhopaadid tavalisemad, kui enamik arvab. Näiteks väidab psühhopaatia uurimisele spetsialiseerunud Anglia Ruskini ülikooli professor Clive Boddy, et naispsühhopaadid jäävad ühiskonna soolise eelarvamuse tõttu enamikus olukordades märkamatuks.