Neid nippe järgides pead juukseid pesema vaid korra nädalas

Soovid pikemalt puhaste juustega olla? See on täiesti võimalik

Kas soovid juukseid pesta vaid kord nädalas ilma, et neist neljal päeval on soeng peadligi liibunud ja parimaks sõbraks on kuivšampoon? Siin on mõned lihtsad nipid, kuidas kahe juustepesu vahelist aega saab maksimaalselt pikaks venitada.