Petisest naine teeskles 17 rasedust ja sai kopsakalt hüvitisi

50-aastasel Barbara Ioelel on viimase 24 aasta jooksul olnud ebatavaliselt palju rasedusi, mille tõttu on talle makstud aastate pikkuseid rasedus- ja sünnituspuhkuste hüvitisi ning riiklikke toetuseid. Naise esitatud dokumentide kohaselt oli tal 17 rasedust, millest 12 katkesid. Ülejäänud viis sündisid väidetavalt tervete beebidena nimedega Benedetta, Angelica, Abramo, Letizia ja Ismael. Samas pole ühtegi dokumenti, et lapsed oleks kunagi registreeritud ja keegi pole neid kunagi näinud.

Barbara «sünnitas» oma noorima lapse eelmise aasta detsembris, kuid võimud väidavad nüüd, et teda jälgiti tema «raseduse» hilisemates staadiumides ja neil on tõendeid, et ta ei olnudki kunagi rase. Nad süüdistavad teda kõigi 17 registreeritud raseduse teesklemises, et saada rahalist abi ja töölt seadusega selleks puhuks ette nähtud puhkust.